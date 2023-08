Gerald Grosz: Sein Mail an Sebastian Kurz

Am 18. Oktober muss sich Sebastian Kurz vor Gericht wegen Falschaussage verantworten. Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz würde den Ex-Kanzler wegen noch viel mehr anklagen.

Lieber Sebastian Kurz!

Nun ist es also bald so weit, Sie werden im Landl vor dem Richter stehen. Ein kleiner Teil Ihres politischen Wirkens wird vor der Justiz aufgearbeitet, eine strafrechtliche Lappalie tönen die treuesten Mitglieder Ihrer untergegangenen Sekte in Türkis. Und tatsächlich, die Lüge gehört doch zum Kerngeschäft eines Politikers. Lügen, stehlen, betrügen sind doch die tragenden Säulen eines scheinkonservativen Heuchlers.

Und ich sage: Seien Sie froh und dankbar, dass es nur die leidige Sache mit der vermeintlichen Falschaussage ist. Mir würde ja persönlich viel mehr einfallen, wofür man Sie vor Gericht und einen Untersuchungsausschuss stellen sollte. Zum Beispiel Ihre Corona-Politik, die Angst und Panikmache mit den 100.000 Toten, der Marketingschmäh mit dem Babyelefanten, die unzähligen sinnlosen Lockdowns während Ihrer Regentschaft oder die Maskendeals mit Verbindungsfäden zu Ihrem unmittelbaren Umfeld. Ihre Regierungspolitik, für die Sie unmittelbare Verantwortung tragen hat Milliarden Euro wertvollen Steuergeldes versenkt.

Dann würde ich Sie wegen Wählertäuschung vor Gericht stellen. Haben Sie uns doch garantiert, die Balkanroute eigenhändig quasi geschlossen zu haben. Diese Balkanroute ist offen, wie das bildlich dargestellte Hosentürl eines Ihrer ehemals engsten Mitarbeiter. Apropos: Allein für Ihre WhatsApp-Nachrichten, in denen die wahre Natur Ihres Charakters zum Vorschein kommt, würde ich Sie vor Gericht stellen.

Und last but not least als zurückgetretenes Oberhaupt jener Partei, die sich selbst als Hure der Reichen sieht, würde ich Sie für die unzähligen Steuergeschenke an jenen Personenkreis in Österreich vor Gericht stellen, der ohnedies nicht dafür bekannt ist, seine Steuern zu begleichen. Während Millionen von Österreichern ein rechtschaffenes, fleißiges Leben führen, haben es sich Ihre Freunde binnen dieser wenigen Jahre Ihrer Kanzlerschaft gerichtet.

Und dann würde ich Sie noch vor Gericht stellen, weil Sie einmal mehr in einer Serie von Blendern Millionen unserer Landsleute getäuscht haben. Also seien Sie froh, dass es nur diese Falschaussage ist, für die Sie erstmals Ihren Mann stehen müssen.