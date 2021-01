Gesundheitsministerium erteilt AUA Sondergenehmigung für London-Flüge

Erst am Montag wurde bekannt, dass die britische Corona-Mutation jetzt auch in Österreich ist. Nur einen Tag später erhält die AUA eine Ausnahmeregelung für London-Flüge vom 6. bis zum 10. Jänner.

Am Montag informierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz die Bevölkerung, dass nun erstmals auch Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika in Österreich nachgewiesen wurden.Insgesamt sind fünf Fälle - darunter vier der britischen Variante - bekannt.Unterdessen sorgt das Gesundheitsministerium selbst - nur einen Tag danach - mit einer Entscheidung für Wirbel.