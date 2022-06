Gewessler: Tempo 100 auf Autobahnen ''gescheit''

Im ''Ö1''-Journal sprach Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Vorschläge des Klimarates.

In den vergangenen Tagen traf sich der Klimarat zum letzten Mal. Die erarbeiteten Vorschläge zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 werden Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) am 4. Juli vorgelegt. Aus Kreisen des Klimarates hört man, dass ein Vorschlag auch die Senkung des Tempolimits auf Autobahnen sei. Der Salzburger Umweltreferent Heinrich Schellhorn, fordert schon länger Tempo 100 für Verbrenner-Autos – diese Idee nimmt Gewessler im "Ö1"-Journal auf und sagt: "Es ist gescheit, gerade jetzt runter vom Gas." Das heiße gleichzeitig Geld sparen, dem Klima etwas Gutes tun, weniger Abhängigkeit vom russischen Erdöl, so die Klimaministerin.

Gewessler werde sich jedenfalls alle Vorschläge des Klimarates "ernsthaft" prüfen, versichert die Ministerin. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir möglichst viele der Forderungen auch umsetzen", so Gewessler. Um ein Gesetz zu beschließen, brauche es aber eine Mehrheit im Parlament, betont sie.

Erneuerbaren Wärme Gesetz geht in Begutachtung

Das Erneuerbaren Wärme Gesetz (EWG) ist finalisiert und geht in Begutachtung. Das erklärte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag im Ö1-Morgenjournal. Das Gesetz soll dabei helfen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren.

Zudem kündigte Gewessler an, dass es bei Windparks in Zukunft möglich sein soll, bereits in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu gehen, bevor eine Flächenwidmung vorliegt. Damit soll die Verfahrensdauer bei Windparks verkürzt werden. Sie wolle heute noch dazu einen Vorschlag präsentieren, so die Ministerin.