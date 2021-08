Gewessler will noch heuer Ticket für Osten

Infrastrukturministerium und Wien, NÖ & Burgenland verhandeln intensiv.

Wien. Ab 26. Oktober kommt das „österreichweite“ Klimaticket vorerst für die sechs westlichen Bundesländer.

"Fleckerlteppich"

Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) attackierte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler daraufhin in ÖSTEREICH: „Das Ticket ohne Einbindung des größten Verkehrsverbundes ist ein Fleckerlteppich.“ Der Verkehrsverbund Ost-Region ist vom Start des halben Tickets „überrascht“.

Zu ÖSTERREICH sagt eine Sprecherin: „Wir wollen das Ticket, aber es gilt noch viele Details zu klären. Wir haben rund 40 Verkehrsbetriebe. Große, wie die Wiener Linien und Lokalbahnen, aber auch 30 Busunternehmen.“

Verhandlungsmarathon bis zum Nationalfeiertag

Ringen um den Deal. Derzeit hakt es vor allem an der Finanzierung. Im Infrastrukturministerium entgegnet man auf Peter Hankes „Fleckerteppich“-Vorwurf: „Wir wollten die anderen sechs Bundesländer nicht länger warten lassen. Das Ticket gilt in Wien, NÖ und Burgenland bereits für Westbahn und ÖBB, also jeden Zug, jede S-Bahn, jeden RegioJet.“

Gewessler bleibt vorerst dabei, dass es 100 Mio. Euro im Jahr für regionale Lösungen des Tickets gibt und sie das ganze Bundesticket finanziert. Bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober wird weiter intensiv für das „volle“ Ticket verhandelt. Die Beteiligten wollen eine Lösung für Ostösterreich heuer noch auf Schiene bringen.(bra)