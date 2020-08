Grüne stürzen in Umfrage ab

Grüne liegen in der aktuellen Umfrage Kopf an Kopf mit den Blauen.

Wien. Das Chaos um die Corona-Ampel schadet der Regierung: Nur noch 57 % der Befragten sind laut der aktuellen Umfrage von Research Affairs (1.000 Befragte, 25.–27. August) mit Türkis-Grün zufrieden. Interessant: Die ÖVP bleibt mit 41 % dennoch stabil auf Platz eins. Die Grünen verlieren hingegen einen Prozentpunkt und kommen jetzt nur noch auf 14 %.

© oe24 Sonntagsfrage: Wen würden Sie wählen?

Damit sind sie bereits Kopf an Kopf mit der FPÖ, die laut der Research-Affairs-Umfrage bei 13 % liegt. Scheinbar wird das Chaos rund um ­Corona-Ampel und Grenzen derzeit primär mit ihnen ­assoziiert. Im Polit-Baro­meter liegt Gesundheits­minister Rudi Anschober nur noch bei 14 % Zustimmung, ein Minus von –13 % zur Vorwoche (das ganze ­Polit-Barometer lesen Sie am Sonntag in ÖSTERREICH).

© oe24 Kanzlerfrage: Wen würden Sie direkt zum Kanzler wählen?

Die SPÖ gewinnt einen Prozentpunkt dazu und erreicht 19 %. Die Neos bleiben auf 8 %. Laut der Umfrage würde der gefallene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache 4 % und damit haarscharf den Einzug ins Parlament schaffen.

© oe24 Zufriedenheit mit Kampf gegen Corona: 62 Prozent

Zufriedenheit nimmt ab. Auch die Zufriedenheit mit „dem Kampf gegen das Corona-Virus“ durch die Regierung ist auf 62 Prozent gesunken. In der letzten Umfrage lag dieser Wert noch bei 66 Prozent, am Höhepunkt der ersten Welle des Coronavirus zeigten sich gar 90 % mit dem Kampf zufrieden. 59 % der Befragten geben an, dass sie für eine Maskenpflicht „in allen Räumen“ wären. 53 % halten die Masken für „lästig, aber nötig“, 22 % stören sie „gar nicht“, 25 % fühlen sich „stark beeinträchtigt“.