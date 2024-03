Grüne toben: "Kickl lässt Messer wetzen"

FPÖ-Chef Herbert Kickl attackierte im oe24.TV-Interview Vizekanzler Werner Kogler. Jetzt kontern die Grünen auf die Aussagen des FP-Politikers.

FPÖ-Chef Kickl teilte im oe24.TV-Interview nicht nur gegen die ÖVP und Bundespräsidenten Van der Bellen aus, sondern auch gegen die Grünen. Auf die Frage, ob es ihn ärgere, dass Vizekanzler Kogler ihn als Giftzwerg bezeichnet hatte, antwortete Kickl: "Gar nicht. Das Niveau der Regierung ist sehr tief. Es gibt ja nichts Grindigeres als den Vizekanzler Werner Kogler. Als Freiheitliche auf der Regierungsbank gesessen sind, hat es so etwas nicht gegeben." Nun reagieren die Grünen auf den Sager des FPÖ-Politikers. "Statt an Lösungen für die Menschen zu arbeiten, lässt Kickl Messer wetzen", schreiben sie in einer Reaktion.

Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen, tobt, dass "die FPÖ rund um Polit-Hassprediger Herbert Kickl" nur durch "Hass und Hetze" auffalle. Bei Kickls "verbalen Ausritten" würden einmal mehr "politische Lösungsansätze für die Herausforderungen der Menschen" fehlen, so die Grünen-Generalsekretärin.

Voglauer: FPÖ-Politikstil sei "Gefahr für das gesellschaftliche Klima im Land"

Voglauer: "Kickl und seine Gefolgschaft probieren es nicht einmal, ganz im Gegenteil. Die FPÖ plärrt nur laut in die Arena und versucht aus der Verunsicherung der Menschen in herausfordernden Zeiten Kapital zu schlagen. Diesen Politikstil lehnen wir Grüne zutiefst ab. Er ist eine Gefahr für das gesellschaftliche Klima im Land und zeigt, wes Geistes Kind die hasszersetzen Funktionärinnen und Funktionäre der Blauen sind."

"Kickl spricht von Fahndungslisten gegenüber dem politischen Mitbewerb, in Innsbruck wird gegen Bürgermeister Georg Willi mit niveaulosesten und auf persönlicher Ebene übergriffigen Plakaten kampagnisiert und auch in heutigen Medien etwa fällt Kickl einmal mehr rein durch pauschales und tiefstes Beschimpfen der politischen Konkurrenz auf. Aber, wer seine Heimat liebt, der spaltet nicht. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass der FPÖ das Wohlergehen der Menschen in Österreich gänzlich egal ist", sagt Voglauer.

Grüne toben: "Kickl lässt Messer wetzen"

Die Grünen-Generalsekretärin weiter: "Wir stehen dafür, gemeinsam anzupacken und an Lösungen für die Menschen zu arbeiten, während Kickl Messer wetzen lässt, die FPÖ mit pauschaler Hetze und mit falschen Behauptungen nur Verunsicherung schürt, die Probleme der Menschen bewusst nährt und das gesellschaftliche Klima in unserer Heimat vergiftet."