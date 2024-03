Kickl-Aufreger: "Niemand ist grindiger als Werner Kogler"

FPÖ-Chef fordert Strafmündigkeit ab 10 Jahren und Asyl-Obergrenze 0.

FPÖ-Chef Herbert Kickl greift im ausführlichen oe24.TV-Interview nicht nur die ÖVP an, die ihm „hohe Gehälter für seine Freunde“ vorwirft, sondern auch Vizekanzler Werner Kogler. Und: Kickl bleibt dabei, dass er Kanzler werden wolle.

Kickl-Attacken gegen VdB und Hanger

oe24.tv: Die ÖVP wirft Ihnen im U-Ausschuss vor, dass Sie als Innenminister Steuergeld verschwendet hatten.

Herbert Kickl: Das tut die ÖVP, indem sie den U-Ausschuss missbraucht. Der muss einen klar abgegrenzten Bereich der Verwaltung untersuchen und nicht alles bis ins Jahr 2017.

oe24.tv: Es geht um hohe Gehälter für Kabinettsmitglieder.

Kickl: Die Argumentation von Hanger ist niederträchtig. Es gibt eine klare Einstufung, wer wie viel verdient.

oe24.tv: Vizekanzler Kogler hat Sie als Giftzwerg bezeichnet. Ärgert Sie das?

Kickl: Gar nicht. Das Niveau der Regierung ist sehr tief. Es gibt ja nichts Grindigeres als den Vizekanzler Werner Kogler. Als Freiheitliche auf der Regierungsbank gesessen sind, hat es so etwas nicht gegeben.

© Fuhrich ×

oe24.tv: Was ist, wenn Sie trotz Platz 1 nicht den Regierungsbildungsauftrag erhalten?

Kickl: Der Bundespräsident muss sich an die Verfassung halten. Er soll gut durchdenken, wen er angelobt.

oe24.tv: Führen Sie hinter den Kulissen Gespräche mit ÖVP-Politikern für eine Koalition nach der Wahl?

Kickl: In der ÖVP reicht es schon vielen. Da hat eine kleine Gruppe aus Niederösterreich die ganze Partei in Geiselhaft. Viele wollen nicht am Ende in eine Koalition mit den Babler-Sozialisten geraten.

oe24.tv: Bestehen Sie auf die Kanzlerschaft?

Kickl: Ja, wenn wir den ersten Platz in den Wahlen holen.

oe24.tv: Derzeit häufen sich Missbrauchsfälle. In Favoriten wurde ein Mädchen von 17 minderjährigen Tätern missbraucht. Was müsste passieren?

Kickl: Die Frage lautet zunächst einmal: Wären diese Taten passiert, wenn wir diese Menschen nicht ins Land gelassen hätten. Es braucht einen Zuwanderungsstopp. Zweitens muss es schon Strafen für 10-Jährige geben. Wer andere quält, ist auch alt genug, bestraft zu werden.

oe24.tv: Wie wollen Sie verhindern, dass Asylwerber nach Österreich kommen?

Kickl: Sie können kommen und werden in Ausreisezentren untergebracht mit elementarster Versorgung.