Der grüne Abgeordnete Michel Reimon spricht offen über seine epileptischen Anfälle. Seit zwei Jahren leidet er an Epilepsie, begonnen hat es aufgrund von Long Covid.

Rund 80.000 Menschen leben in Österreich mit Epilepsie. Einer davon ist der Grünen-Politiker Michel Reimon, wie der Nationalrats-Abgeordnete auf seinem X-Profil (vormals Twitter) ganz offen erklärt: "Ich habe seit zwei Jahren Epilepsie".

Zu seinem "Outing" bewegt wurde Reimon durch einen aktuellen Vorfall in den USA. Der republikanische Senator Mitch McConnell fiel bereits zum zweiten Mal binnen weniger Wochen mit einem Aussetzer in der Öffentlichkeit auf. Während der Presserunde im Bundesstaat Kentucky am Mittwoch entfielen dem 81-Jährigen wieder die Worte. Erst nach einer halben Minute Stille schien er sich gefangen zu haben. Bereits Ende Juli war es bei einer Pressekonferenz im Kapitol in Washington zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

"Kann jederzeit passieren"

Reimon nahm ein Video der Fragerunde mit McConnell zum Anlass und erklärte: "Deshalb hab ich mich - echt ungern - entschieden, transparent damit umzugehen." Epilepsie schaue bei ihm anders aus, aber auch nicht wirklich souverän. "Kann jederzeit passieren, hatte auch schon einen Anfall im TV-Studio (aber nicht erkennbar)", so Reimon.

Anders als bei dem Grünen ist nicht bekannt, ob McConnell tatsächlich an Epilepsie leidet. Nach seinem zweiten Aussetzer wurde dem US-Politiker jedenfalls von seinem Arzt nach einer Untersuchung die Arbeitsfähigkeit bescheinigt. Im März wurde McConnell ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während eines privaten Abendessens gestürzt war. Die Folge des Sturzes waren eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe.

Erster Anfall aufgrund von Long Covid

Die epileptischen Anfälle von Reimon dürften einen anderen Ursprung haben. Der 52-Jährige ist infolge einer Corona-Infektion an Long Covid erkrankt.

In diesem Zusammenhang berichtete er schon vor zwei Jahren von einem ersten epileptischen Anfall. Nun ist klar: Seither muss Reimon mit Epilepsie den Alltag bestreiten.