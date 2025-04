Heute großer Wahlkampfabschluss der SPÖ

Bürgermeister Ludwig will Anhänger mobilisieren - in den Umfragen führt er klar.

Zwei Tage vor der Wien-Wahl geht die SPÖ heute (16 Uhr) am Viktor-Adler-Markt in Favoriten in den Endspurt! Wie seit Jahrzehnten üblich, wählte die Wiener Sozialdemokratie diesen traditionsreichen Ort im Arbeiterbezirk, um ihre Anhänger zu mobilisieren.

Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal wollen die Stammwähler mobilisieren, auch SPÖ-Bundeschef Andreas Babler ist vor Ort. Er soll aber laut Wiener Landespartei keine Rede halten.

Auf Platz 1

Die Umfragen sehen die SPÖ zwar klar in Führung, doch die Mobilisierung der Stammwähler bereitet der Partei Sorgen. Sollten viele Anhänger aufgrund des als sicher geltenden Sieges zuhause bleiben, könnte dies die erwartete Dominanz doch noch schmälern. Die jüngste oe24-Umfragebestätigt die SPÖ auf Platz eins, gefolgt von der FPÖ mit deutlichem Abstand. Das Rennen um den dritten Platz ist dagegen völlig offen – Grüne, ÖVP und NEOS liegen eng beieinander, während die KPÖ knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt.

"Keine Koalition mit FPÖ"

Bürgermeister Ludwig hat bisher offengelassen, mit wem er im Falle eines Sieges koalieren wird – lediglich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ schließt er kategorisch aus. Da sich aber sowohl NEOS als auch ÖVP und Grüne als mögliche Juniorpartner anbieten, blieben scharfe Angriffe auf die seit 1945 regierende SPÖ im Wahlkampf weitgehend aus. Einzig die FPÖ versuchte sich in gewohnter Manier als Oppositionskraft zu profilieren.

Insgesamt verlief der Wiener Wahlkampf eher unspektakulär – ohne große Skandale oder emotionale Debatten. Die heiße Phase fiel zudem in die Osterferien, was die öffentliche Wahrnehmung zusätzlich dämpfte. Umso wichtiger ist für die SPÖ die heutige Abschlussveranstaltung, bei der es darum geht, die treuen Wähler noch einmal zu aktivieren und mögliche Nichtwähler zu überzeugen. Denn trotz der komfortablen Umfragewerte könnte eine niedrige Wahlbeteiligung das erhoffte Ergebnis doch noch verändern.