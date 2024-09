Die Frage der Woche: Hochwasser, Hitze: Wetter immer extremer – braucht es Klima-Wende?

Besonders im Osten Österreichs hat es bei der Hochwasser-Situation am Montag keine Entwarnung gegeben.

Aufgrund der starken Regenfälle bleibe die Lage "weiterhin ernst", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag vor Journalisten.

Monetäre Hilfe kündigte er durch den Katastrophenfonds an: 300 Millionen Euro würden bereitstehen. In Wien entspannte sich die Situation zwar leicht, doch war hier die Sorge vor einer "zweiten Welle" groß. Am Mittwoch beabsichtigen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) eine Erklärung im Nationalrat, wie es in einer Aussendung heißt.