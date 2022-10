oe24 berichtet LIVE über die Bundespräsidentenwahl.

Die Stimmabgabe für die Bundespräsidentenwahl läuft auf vollen Touren, seit 8 Uhr haben die meisten Wahllokale geöffnet. 6.363.489 Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Staatsoberhaupt für die nächsten sechs Jahre zu wählen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft trotz der Rekordzahl an (insgesamt sieben) Bewerbern, gleich heute, Sonntag, mehr als die Hälfte der Stimmen zu bekommen. Gelingt ihm das nicht, gibt es eine Stichwahl am 6. November.

Erste Hochrechnung um 17 Uhr

Erste Ergebnisse dürfen erst nach dem bundesweiten Wahlschluss um 17.00 Uhr veröffentlicht werden, kurz danach werden die ersten Hochrechnungen veröffentlicht. Das vorläufige Endergebnis ist ab ca. 20.00 Uhr zu erwarten - noch ohne die zu erwartenden mehr als 820.000 Briefwahlstimmen. Sie könnten, geht die Urnenwahl knapp aus, den Ausschlag geben - werden aber erst am Montag ausgezählt.

Dank der Hochrechnungen, die eine Schätzung der Briefwahl beinhalten, sollte aber bereits am Sonntagabend geklärt sein, ob Van der Bellen bereits im ersten Wahlgang seine Wiederwahl fixieren kann. Die jüngeren Umfragen legten dies nahe.

Hoffnung, in eine Stichwahl gegen Van der Bellen zu kommen, machen sich die sechs Herausforderer des amtierenden Staatsoberhauptes: MFG-Chef Michael Brunner, Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz, FPÖ-Kandidat Rosenkranz, der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger (parteilos), Rechtsanwalt Tassilo Wallentin (parteilos) und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny. Gemeinsam mit dem Amtsinhaber sorgten sie für einen Rekord am Stimmzettel: Niemals zuvor standen sieben Kandidaten zur Auswahl.

Mit diesem Kandidatenfeld ist die Berechnung dieses Mal - wie die Hochrechner von SORA und ARGE Wahlen im Vorfeld erklärt haben - besonders schwierig. Der Grund dafür ist, dass neben Van der Bellen (der frühere Grünen-Chef kandidiert wieder als Unabhängiger) und Rosenkranz fünf Bewerber antreten, die nicht von einer der Parlamentsparteien nominiert wurden.

Das vorläufige Endergebnis wird ab ca. 20.00 Uhr erwartet, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wird es im Wahlzentrum im Palais Niederösterreich verkünden. Es wird nur einen kleinen Teil der Wahlkarten enthalten, nämlich jene, die am Sonntag in einem "fremden" Wahlkreis abgeben wurden.



Die letzten Umfragen

Es ist selten, dass die Umfrage-Eperten so einig sind wie im Fall der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Ausnahmslos alle wichtigen Institute sagen dem amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen für den Sonntag einen klaren Start-Ziel-Sieg schon im ersten Wahlgang voraus. Relativ vorsichtig ist die Lazarsfeld Gesellschaft von Werner Beutelmeyer, die die Umfragen für ÖSTERREICH erstellt: Hier kommt der Bundespräsident auf 56 % – 50 % plus eine Stimme reicht aber, um gleich Präsident zu werden und eine Stichwahl zu verhindern.

Beutelmeyers Kollegen sind kecker: Das OGM-Institut von Wolfgang Bachmayer sah Anfang Oktober den Päsidenten bei 58 %, sein Kollege Peter Hajek (Unique Research) gar bei 59 %. Also doch eine g’mahte Wiesn, wie es scheint.

oe24 berichtet den ganzen Tag über LIVE