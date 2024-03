Hunderte Meter lange Schlange vor Russen-Wahllokal in Wien

Hunderte russische Staatsbürger standen am Sonntag vor der russischen Botschaft in Wien – alle wollten ihre Stimme bei der Präsidentenwahl abgeben. oe24 berichtete live vor Ort.

Die Warteschlange im 3. Bezirk in Wien ist bestimmt 500 Meter lang und zieht sich um mehrere Ecken. Auch in Salzburg bilden sich hunderte Meter lange Warteschlangen vor Russen-Wahllokal.

Tausende Russen stürmen Wahllokale

Tausende russische Staatsbürger wollten am Sonntag ihre Stimme abgeben und bei der russischen Präsidentenwahl teilnehmen. Mehrere Stunden mussten die Russen vor dem Konsulat in Salzburg in der Menschenschlange stehen. Bei der Botschaft in Wien war es nicht anders.

Rund 33.000 Russen wohnen in Österreich. Ihr Wahlrecht können sie bei Wahlen lediglich in der Botschaft in Wien und im Konsulat in Salzburg ausüben.

Exil-Russen aus Deutschland wählen in Salzburg

Auffällig viele junge Menschen stellten sich für die Stimmabgabe an. Es waren sogar Exil-Russen aus Deutschland (Bayern) dabei, weil in München nicht gewählt werden konnte. Dort ist das Konsulat geschlossen. Das sagte ein junger Russe im oe24.TV-Interview.