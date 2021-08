Ibiza - was Strache noch blüht

Mit dem gestrigen Urteil ist die Ibiza-Causa für Strache keinesfalls ausgestanden.

. Gut, in der eigentlichen Ibiza-Causa – also dem Vorwurf, dass die FPÖ über parteinahe vereine quasi Spenden wäscht – hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA die Ermittlungen eingestellt.Doch dem ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler droht trotzdem Ungemach: Es sind gleich mehrere Causen, in denen ermittelt wird.