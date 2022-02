Jetzt auch Kanzler für Aus der Gratis-Tests

Nach ÖVP-Wirtschaftsministerin spricht sich jetzt auch Nehammer für ein Ende der Gratis-Tests aus.

Am Rande seines Schweiz-Besuches nahm Bundeskanzler Karl Nehammer auch zur Corona-Teststrategie Stellung. Dabei sprach er sich für kostenpflichtige Corona-Tests aus. "Kostenpflichtige Tests ja", sagte Nehammer auf eine entsprechende Frage der APA am Rande eines offiziellen Besuchs in der Schweiz. "Zeitpunkt des Einsatzes, wann, wen soll es treffen, das sind alles grad Gespräche", so der Bundeskanzler und verwies auf laufende Verhandlungen über die Umsetzungsmöglichkeiten und den Zeithorizont.

Damit mehren sich die Stimmen für ein Aus der Gratis-Tests. Bereits am Sonntag hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck einen Vorstoß in diese Richtung gemacht. Die weitere Teststrategie werde am Mittwoch Thema beim Corona-Gipfel. Zusammen mit den Experten der Gecko-Kommission soll das weitere Vorgehen rund um Corona-Tests besprochen werden.

Mückstein: Evaluierung der Teststrategie

Laut Gesundheitsminister Mückstein beschäftigt man sich derzeit zurzeit intensiv mit der Evaluierung und Überarbeitung der Teststrategie. Am Mittwoch werde man das weitere Vorgehen besprechen. Und bei der abgesagten Impflotterie ist es dem Minister wichtig, "dass wir hier gründlich, geordnet und nachhaltig vorgehen". Man spreche über hohe Geldsummen und habe die Verantwortung, dass das Geld auch nachhaltig investiert werde. "Mittel für die Pflege, vor allem auch struktureller Natur, wären aus meiner Sicht sehr sinnvoll - und zwar für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht", so Mückstein.