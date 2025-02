Kaiser reagiert nach Hofburg-Trio und fordert "klare Handschrift in der Umsetzung"

Nach dem Zusammentreffen von Bundespräsident und Parteispitzen in der Hofburg, hat sich jetzt der mächtige Landeshauptmann Peter Kaiser zu der Ankündigung der SPÖ, ÖVP und den Neos, eine Regierung bilden zu wollen, geäußert.

Der Kärntner Landeshauptmann richtet klare Worte an die potenziellen, künftigen Koalitionspartner. Die Entscheidung, dass SPÖ, ÖVP und NEOS gemeinsam eine Bundesregierung bilden wollen, bringe eine klare Verantwortung mit sich. Dabei pocht Peter Kaiser auf schnelles Zusammenkommen.

"Klare Handschrift in der Umsetzung"

Diese Regierung müsse rasch in die Gänge kommen und liefern. Die Menschen in Österreich erwarten zurecht Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit – sei es in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, im Sozialbereich oder bei Asyl und Klimapolitik, so Kaiser.

Er appellierte zudem, dass es jetzt darum gehe, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik zurückzugewinnen, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern und Österreichs Wirtschaft und Industrie wieder fit für den internationalen Wettbewerb zu machen.

Mit Blick auf die Zeiten und Krisen forderte er von den Parteien eine "klare Handschrift in der Umsetzung".