Kanzler huldigt erster Kanzlerin Bierlein mit Ehren-Zimmer

Vor wenigen Monaten nahm die Republik Österreich Abschied von der ersten Bundeskanzlerin Dr. Brigitte Bierlein, einer herausragenden Persönlichkeit, deren Lebenswerk für Generationen ein Vorbild bleiben wird.

Bundeskanzlerin im turbulenten Ibiza-Jahr 2019

Am 3. Juni 2019 wurde Dr. Brigitte Bierlein und ihr Kabinett angelobt – sie wurde damit zur ersten Bundeskanzlerin in der Geschichte Österreichs. Unmittelbar nach ihrer Angelobung bezog sie das Büro am Ballhausplatz 2 und führte die Amtsgeschäfte mit Pflichtbewusstsein, Expertise und Liebe zu ihrer Heimat.

Ihr ehemaliges Büro ist nun auf Wunsch und Veranlassung von Bundeskanzler Karl Nehammer als Ort der Anerkennung, des tiefen Respekts und der Erinnerung an eine große Österreicherin offiziell auf „Dr.-Brigitte-Bierlein-Zimmer“ umbenannt worden.

Kanzler Nehammer ehrt Bierlein

„Brigitte Bierlein ist ein Vorbild für viele! Sie hat in ihrem beruflichen Leben zahlreiche gläserne Decken durchbrochen. Sie stand für Redlichkeit, Pflichtbewusstsein und Verbindlichkeit – sie hat sich um unser Land verdient gemacht. Ihr gelten unser Dank, unsere Anerkennung und alle Ehren der Republik. Die Erinnerung an sie als außergewöhnliche Persönlichkeit, Vorreiterin und erste Bundeskanzlerin Österreichs soll auch am Ballhausplatz einen beständigen und würdigen Platz haben. Deshalb wird ihr ehemaliges Büro ab sofort offiziell ihren Namen tragen," erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer.