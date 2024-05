Kanzler Nehammer empfängt nächste Woche britischen Premier

Nächste Woche kommt der britische Premier Rishi Sunak nach Wien und wird dort auf Kanzler Karl Nehammer treffen. Es soll um Asylverfahren in Drittstaaten gehen.

Kanzler Karl Nehammer und Remier Rishi Sunak tauschen sich seit Wochen über die britischen Pläne, Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen, aus.

Abschiebung nach Ruanda

Jetzt wird das Thema zum Anlass einen offiziellen Besuchs Sunaks in Wien bei Nehammer. Großbritannien arbeitet daran, illegale Einwanderer nach Ruanda abzuschieben. Gegen Widerstände hält Sunak an seinen Plänen fest.

EU-Initiative

Auf EU-Ebene ist das britische Modell derzeit de facto nicht umsetzbar. Dass sich das ändert, fordert nicht nur Nehammer, sondern auch die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni oder die dänische Regierungschefin Mette Frederikson.

Das sagt der Kanzler

Nehammer will das Sunak-Modell für ganz Europa: "Für mich ist völlig klar: Wir brauchen ein total neues Asylmodell für Europa. Ich bleibe bei meiner Forderung – der einzige Weg, um illegale Migration wirklich zu verhindern, sind neben einem effektiven Außengrenzschutz, Asylverfahren außerhalb der EU. Wir müssen das Problem vor den Toren der EU lösen. Nur so können wir das menschliche Leid verhindern das die Menschen auf sich nehmen, wenn sie sich in die Hände von Schleppern begeben. Schlepper dürfen nicht entscheiden können, wer in unser Land kommt. Premier Rishi Sunak und ich stehen hier mit unserer klaren Haltung auf derselben Seite."

Geopolitische Fragen

Beim Besuch Sunaks sollen auch geopolitische Fragen eine Rolle spielen.