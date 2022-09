Kanzler: ''ÖVP hat kein Korruptions-Problem''

Auch für Öl- und Pellets-Heizungen sollen neue Entlastungen kommen.

Wien. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer beendete die ORF-Sommgespräche - die wichtigsten Passagen im Überblick:

Über ein Korruptionsproblem in der VP: „Es gibt gegen einige VP-Mitglieder Vorwürfe. Aber an sich hat die VP kein Korruptionsproblem. Wir sind mehr als 700.000. Beschuldigt heißt nicht schuldig gesprochen.

Über die Strompreis-Bremse: „Wichtig ist, kurzfristig den Haushalten zu helfen. Auch für die Unternehmen werden wir Lösungsmodelle zur Entlastung finden.

Über eine Übergewinnsteuer für Energie-Unternehmen: „Ja wir überlegen soetwas, aber wir haben noch kein tragbares Modell dafür gefunden.“

Über weitere Entlastung: „Es braucht einen EU-Gaspreisdeckel. Zusätlich dazu aber auch eine Abfederung für alle, die mit Pellets oder Öl heizen.“

Über Wien Energie: „Wir haben innerhalb von 72 Stunden zwei Milliarden Euro aufgestellt. Damit haben wir bewiesen, wir rasch wir in einer Krisensituation helfen können.“

Über mögliche Wahl-Blamage in Tirol: „Inflation & Gasspeicherstand sind Zahlenwerte, die mich beschäftigen. Alles andere wird man am Wahltag sehen. Ich habe großes Vertrauen in Toni Mattle.“