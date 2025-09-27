Heute Kanzler-Rede bei der Wiener ÖVP

ÖVP-Gegenrede des Kanzlers in Wien zum heutigen Kickl-Auftritt in Salzburg.

Die Wiener Volkspartei feiert heute ihren 38. ordentlichen Landesparteitag. Ab 10 Uhr geht es los in der Expedithalle (vormals Ankerbrotfabrik) im 10. Bezirk.

Reden

Reden gibt es vom Rede geschäftsführenden Landesparteiobmann Markus Figl und auch von Bundeskanzler Christian Stocker. Der ÖVP-Boss will nach seinem New York Trip eine eindrucksvolle Gegenrede zu Herbert Kickl liefern, der heute vor tausenden in Salzburg auftritt, um als FPÖ-Chef bestätigt zu werden.

Teams der Wiener Volkspartei

Am Programm in Wien stehen auch die Präsentation und Wahl des Teams der Wiener Volkspartei, jener Partei, in der einst Sebastian Kurz groß wurde, die nach Gernot Blümel und Karl Mahrer nun in eine neue Zukunft starten will und in der Hauptstadt eine kantige Oppositionsrolle gegen die SPÖ und die Neos anstrebt.