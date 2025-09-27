Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Christian Stocker
© oe24.TV

Landesparteitag

Heute Kanzler-Rede bei der Wiener ÖVP

27.09.25, 07:00
Teilen

ÖVP-Gegenrede des Kanzlers in Wien zum heutigen Kickl-Auftritt in Salzburg.  

Die Wiener Volkspartei feiert heute ihren 38. ordentlichen Landesparteitag. Ab 10 Uhr geht es los in der Expedithalle (vormals Ankerbrotfabrik) im 10. Bezirk.

Reden

Reden gibt es vom Rede geschäftsführenden Landesparteiobmann Markus Figl und auch von Bundeskanzler Christian Stocker. Der ÖVP-Boss will nach seinem New York Trip eine eindrucksvolle Gegenrede zu Herbert Kickl liefern, der heute vor tausenden in Salzburg auftritt, um als FPÖ-Chef bestätigt zu werden.

Teams der Wiener Volkspartei

Am Programm in Wien stehen auch die Präsentation und Wahl des Teams der Wiener Volkspartei, jener Partei, in der einst Sebastian Kurz groß wurde, die nach Gernot Blümel und Karl Mahrer nun in eine neue Zukunft starten will und in der Hauptstadt eine kantige Oppositionsrolle gegen die SPÖ und die Neos anstrebt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden