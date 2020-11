Karl Nehammer: »Infektionsanstieg ließ Alarmglocken schrillen«

Auf Social-Media-Plattformen kritisiert, von Kabarettisten parodiert: Karl Nehammer ist der „Bad Guy“ in der Corona-Dramaturgie der Bundesregierung.

Wien. Für Robert Misik, den Buchautor und Redenschreiber des früheren SPÖ-Kanzlers Christian Kern, ist der Innenminister „zu hart“, er solle „auch nicht so schreien“. Die Mehrheit der Österreicher findet allerdings, dass Karl Nehammer (48) einen guten Job macht: geradlinig, konkret, den Ernst der Lage im aktuellen Corona-Lockdown korrekt betonend.

Der verheiratete Vater von zwei Teenagern und Jagdhundbesitzer nimmt sachliche Kritik durchaus ernst, aber verdrängt die Beschimpfungen via Internet, verrät der Minister im Gespräch unter Freunden: „Wenn man das alles lesen würde … Nein, das geht gar nicht.“

Klare Worte des Ministers zur Gruppe der Corona-Leugner

Empfehlung. Bei der Dauer­belastung seit März, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich, findet der Ex-ÖVP-Generalsekretär bei Spaziergängen mit seiner Gebirgsschweißhündin etwas Ruhe – bis zur nächsten SMS von seinem Führungsstab im Palais Modena in der Wiener Herrengasse.

Im großen Interview mit dem INSIDER liefert der Innen­minister auch eine deutliche Ansage an die Gruppe der Corona-Leugner, die immer wieder zu Demonstra­tionen aufruft: „Ich empfehle jedem dieser Damen und Herren, mit jemanden zu sprechen, der an Corona erkrankt war. Das könnte sehr heilsam sein – wenn ich dieses Wort in diesem Zusammenhang verwenden darf.“

Was Karl Nehammer über den Lockdown, die Kriminalität und die Virus-Leugner sagt: