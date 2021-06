Kickl: Identitäre bleiben weiter außerhalb der FPÖ

Der neue FPÖ-Chef Kickl grenzt sich „technisch“ von den Identitären ab. Dabei attackiert Kickl lieber die ÖVP als die rechtsextremen Identitären.

Der neue FPÖ-Chef Kickl grenzt sich „technisch“ von den Identitären ab.

Blitzparteitag

Es ist ein Blitz­parteitag: Freitag in einer Woche wird Herbert Kickl zum neuen FPÖ-Chef gewählt. Rutscht die FPÖ jetzt nach rechts? Das Verhältnis zu den rechtsextremen Identitären will Kickl nicht ändern: Wer Identitärer sei, dürfe weiter kein FPÖ-Mitglied sein. Gleichzeitig lobt Kickl die rechtsextreme Truppe – die Feinde des Rechtsstaates säßen in der Regierung.

"Das liegt doch auf der Hand"

Kickl zur ­Abgrenzung von den Identitären im ORF-„Report“. „Der Beschluss (der Abgrenzung von den Identitären) bleibt aufrecht. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, das infrage zu stellen. Das liegt doch auf der Hand, und das ist auch eine technische Notwendigkeit, die jede Partei für sich hat. Sie können ja auch nicht Mitglied in der Sozialistischen Partei sein und gleichzeitig eine Funktion bei der Freiheitlichen Partei haben, das geht sich auch nicht aus.“

Lob für Identitären

Kickl lobt aber die Identitären. „Ich sage Ihnen aber auch eines: Für mich ist die patriotische Ge­sinnung, wenn sie ein Mensch in sich trägt, für mich ist Heimatliebe, wenn sie ein Mensch in sich trägt – sofern das alles auf dem Boden von ­Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und unter Hochachtung der Grund- und Freiheitsrechte passiert –, dann ist das etwas Positives und etwas Achtenswertes.“

Türkise Karrieristen

Dafür aber eine Attacke auf die ÖVP. „Die wahrhaften Gefährder von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Verfassung sitzen bei uns in der Bundesregierung. Das sind die türkisen Karrieristen, die die eigene Partei und die Republik zugrunde richten, damit sie sich selber bedienen können und ihre Machtgelüste ausleben.“

Türkises Blendwerk. „Ich halte die türkise ÖVP für das größte politische Blendwerk der Zweiten Republik. Eine politische Showeinrichtung, die die Menschen jetzt aus meiner Sicht zu lange getäuscht und zu lange hinters Licht geführt hat. Ich werde mich auch mit jenen auseinandersetzen, die der türkisen ÖVP die Mauer machen.“

Verbindung zu anderen Parteien

Verbindung zu den anderen Parteien. „Es ist mir aber wichtig, Verbindungslinien zu anderen Parteien aufzubauen, zu erhalten, zu pflegen.“ Als Lehrmeister bezeichnet Kickl Jörg Haider. „Ich kann mich glücklich schätzen, den besten Lehrmeister gehabt zu haben, den man sich überhaupt vorstellen kann: Jörg Haider.“