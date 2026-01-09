Mercosur-Pakt: Kickl mit Frontal-Attacke auf ÖVP

FPÖ-Chef übt scharfe Kritik: „Die EU verrät unsere Bauern und die ÖVP schaut tatenlos dabei zu!“

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gelungen. Die EU-Botschafter stimmten am Freitag in Brüssel mehrheitlich für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay. Österreich war durch einen Parlamentsbeschluss an ein Nein gebunden.

Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist das Abkommen ein „beispielloser Verrat an unserer Bevölkerung“ und ein „Todesstoß für die Bauernschaft“. Dadurch habe man den „Ausverkauf unserer Heimat an globale Konzerninteressen endgültig besiegelt“, so Kickl in einer Aussendung.

"Armutszeugnis"

Scharfe Kritik übt der FPÖ-Chef dabei an der ÖVP. Das Nein Österreichs sei von Anfang an eine Farce gewesen und an „Heuchelei nicht zu überbieten“.

„Statt eine Allianz gegen diesen Wahnsinn zu schmieden, hat man die Bauern verraten und verkauft“, so Kickl, der von einem „Armutszeugnis“ für die ÖVP spricht.