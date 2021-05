Kickl: Van der Bellen Teil des schwarz-grünen Systems

Der freiheitliche Klubobmann und stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert die heutige Video-Botschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und spricht von einer windelweichen Erklärung.

Nach der Rede von Van der Bellen bezeichnet der Klubobmann der Freiheitlichen diesen als bequemen Bundespräsident: "Einmal mehr hat der Bundespräsident eine windelweiche Erklärung abgegeben. Es wird allgemein herumräsoniert und moralisiert, statt konkrete Namen zu nennen.". so der Klubobmann. Er führt weiter aus: "Wenn man sich als Bundespräsident jedoch nicht traut, die politische Verantwortung und das auf der Hand liegende schuldhafte Verhalten Einzelner klar anzusprechen, dann werden halt alle Politiker ermahnt und die Bürger gleich mit dazu. Jeder kann sich dann irgendwie betroffen fühlen, oder auch nicht."

"Seine Loyalität gilt Kurz und Kogler"

Enttäuschen könne ihn das nicht mehr: "Der Bundespräsident ist Teil des Systems. Seine Loyalität gilt Kurz und Kogler und dieser Koalition und nicht der betroffenen Bevölkerung", so Kickl. "Ein wahrhafter Bundespräsident wäre in Zeiten wie diesen an der Seite des Volkes: ein Verteidiger der Freiheit und ein Kritiker der Mächtigen, der sich nicht scheut, die Dinge beim Namen zu nennen."