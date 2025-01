Kinderbetreuung unter 3: Österreich im Europa-Vergleich weit hinten

Immer mehr unter 3-Jährige sind in Österreich im Kindergarten - im Europavergleich sind wir und Deutschland aber weit hinten.

Heute ist Tag der Elementarbildung in Österreich. In den letzten Jahren nahm die Zahl der unter 3-Jährigen in formaler Kinderbetreuung deutlich zu – von 8,9 Prozent im Jahr 2010 auf mittlerweile 24,1 Prozent (2023).

Österreich und Deutschland im Europa-Vergleich weit hinten

In West- bzw. Nordeuropa ordnet sich Österreich damit jedoch weiterhin auf den letzten Plätzen ein. Nur in Deutschland (23,3 Prozent) sind noch weniger Kleinkinder in Betreuung, berichtet selektiv mit Eurostat-Zahlen:

Quelle: Eurostat, Barcelona-Ziele © selektiv ×

Spitzenreiter sind Dänemark (69,8 Prozent) und die Niederlande (71,6 Prozent). Vom Barcelona-Ziel einer frühkindlichen Bildung und Betreuung unter 3-Jähriger von mindestens 45 Prozent ist Österreich noch weit entfernt