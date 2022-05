Klimaschutzministerin Gewessler positiv getestet

Jetzt hat es die nächste Ministerin erwischt: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wurde positiv auf Corona getestet.

Gewessler hat sich nach positivem Antigen-Test in Selbstisolation begeben, wie ihr Pressesprecher am Sonntag in der Früh mitteilte. Sie wartet auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Die Ministerin wird ihre Amtsgeschäfte vorerst aus dem Home Office führen und werde bis auf Weiteres keine Termine wahrnehmen, hieß es.

Zuletzt musste bereits die Angelobung des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig (ÖVP) wegen dessen Corona-Infektion verschoben werden.