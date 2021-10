Klimaticket startet auch in der Ostregion

Das Klimaticket startet auch in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Für ein österreichweites Öffi-Klimaticket dürfte es zu einer Einigung mit den noch fehlenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gekommen sein. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird jedenfalls am Donnerstag mit den entsprechenden Landeshauptleuten um 13.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag sagte die Ressortleiterin bereits gegenüber dem ORF, dass sie sich traue zu sagen, "wir biegen in die letzte Kurve ein."

Start am 26. Oktober

Das Klimaticket startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober. Mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist nun auch der bevölkerungsreiche Osten dabei. Zum Start wird das Klimaticket um 15 Prozent ermäßigt angeboten werden. Ab Vorverkaufsstart am 1. Oktober bis zum Nationalfeiertag kostet es 949 statt 1.095 Euro für ein Jahr. Für alle unter 26 und für Senioren gibt es eine Ermäßigung auf 821 Euro, mit den 15 Prozent Rabatt zum Start sind es 699 Euro. "Man bekommt verdammt viel für sein Geld", konstatierte die Ministerin im Vorfeld.

Mit dem Klimaticket Now ist es möglich, jeden Linienverkehr (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehr und Verkehrsverbünde) in einem bestimmten Gebiet zu nutzen. Es wird ab 1. Oktober im Vorverkauf auf www.klimaticket.at, bei allen Schaltern von ÖBB und Westbahn und auch bei allen Vertriebsstellen der teilnehmenden Verbünde erhältlich sein. Weitere Details zur Karte gibt es auf der Homepage.