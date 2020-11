Köstinger verrät den Plan für die Gastro-Öffnung

''Die Infektionslage ist nach wie vor besorgniserregend'', sagt Köstinger auf oe24.TV und verrät erste Details zur Gastro-Öffnung.

Die Infektionslage sei besorgniserregend und man müsse immer auch die Lage im Gesundheitssystem mitbetrachten, sagt Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger auf die Frage, wann Hotels, Gastro etc. wieder aufsperren dürfen.Man werde dafür Sorge tragen, dass man in einer bedenkenlosen Situation und behutsam wieder aufsperren könne, so Köstinger weiter.