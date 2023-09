Kurz-Film soll Streaming-Hit werden

Der Wirbel um "Kurz - Der Film" reißt nicht ab. Jetzt könnte der Streifen bald bei einem großen Streamer wie Netflix oder Amazon Prime zu sehen sein.

Am Mittwochabend kommt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zur Kino-Premiere des 88-Minuten-Streifens, der ihn als erfolgreichen Unternehmer mit brisanter Polit-Vergangenheit zeigt. "Derzeit habe ich keine Lust mehr auf Politik", ließ Kurz wissen, der sich am Premiereabend mit Gefährten aus türkisen Hochzeiten im Artis Kino präsentiert.

Der Kinofilm "Kurz - Der Film" läuft in 35 Kinos österreichweit an. Allein das Cineplexx Donau Zentrum in Wien zeigt ihn am Wochenende in Dauerschleife. Von Freitag bis Sonntag wird der Kurz-Streifen ganze 9 Mal gezeigt.

Verhandlungen mit Streaming-Riesen

Längst planen die Kurz-Filmmacher aber eine noch größflächigere Projektion ihres Werkes. "Kurz - Der Film" soll via Streaming in jedes Wohnzimmer kommen. Gegenüber oe24 gab einer der Chefs der deutschen Produktionsfirma Opus R an, dass man sich gerade in den Verhandlungen befinde. "Deshalb kann das genaue Budget noch nicht genannt werden". Rund 500.000 Euro soll der Film gekostet haben - vorfinanziert nur von der Opus R, wie vonseiten des Filmteams beteuert wird.

Die Opus R hat via Avanti Media Fiction bereits eine Doku über die Musikstars "Scooter" und "Die Toten Hosen" produziert. Jetzt kommt "Kurz - Der Film" von ihnen. Die Verhandlungen mit einem Streaming-Riesen laufen. Ihre Scooter-Doku "FCK 2020" schaffte es zu Netflix.