Kurz geht: Schallenberg wird Kanzler

Knalleffekt am Samstagabend. Kanzler Sebastian Kurz übergibt an seinen Vertrauten Alexander Schallenberg – bleibt aber im Spiel.

Wien. Kurz geht, bleibt aber trotzdem an der Macht. Das Patt an der Staatsspitze – ausgelöst durch Razzien im Kanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und bei Getreuen von Sebastian Kurz – löste sich am Samstagabend plötzlich auf. Es war die ÖVP – und zwar in Person von Kurz selbst –, die sich bewegte. Zur besten Sendezeit – kurz nach 19.40 Uhr live auf oe24.TV – verkündete der Kanzler seinen Rücktritt. Er ist zwar befristet, bis die Vorwürfe gegen ihn geklärt sind. Einen konkreten Zeitraum für die „Kanzler-Auszeit“ nannte er indes keinen. Er werde diese Zeit nutzen, um die Vorwürfe zu entkräften.

Kurz zieht weiter die Fäden, wird Klubchef

Diplomat Schallenberg soll Türkis-Grün weiterführen. Statt Kurz wird Außenminister Alexander Schallenberg – der noch nicht so lange zum engeren Kreis gehört – übernehmen. Allerdings: Kurz tritt nicht völlig ab. Er selbst bleibt ÖVP-Obmann, zu dem er ja gerade erst mit 99,7 % gewählt wurde. Und Kurz wird Klubobmann anstelle seines oberösterreichischen Getreuen August Wöginger. Das heißt: De facto wird Kurz weiter die Fäden in der ÖVP ziehen und alle Macht in den Händen halten. Im Gegenteil: In der Position des Klubchefs dominiert er das Tempo der Regierung. Als Ab­geordneter hätte Kurz Immunität genossen – allerdings will er selbst die Aufhebung beantragen, die Justiz kann also weiterhin ermitteln.

Türkis-grüne Koalition soll bestehen bleiben

Spannend auch: Kurz betonte ausdrücklich, dass die türkis-grüne Koalition bestehen bleiben wird, Schallenberg müsse jetzt wieder Vertrauen mit den Grünen aufbauen – als Di­plomat sei er der Richtige. Also: Vordergründig nimmt man den Grünen nicht übel, dass sie Kurz aus dem Amt kippten. Allerdings wird es weiterhin Kurz selbst sein, der bestimmt, wie es in der Regierung laufen wird.

Schachzug: Kurz ging, um Macht zu behalten

Vorwürfe gegen die engsten Kurz-Vertrauten. Tatsächlich wiegen die Vorwürfe rund um die Chats von Kurz’ Vertrautem Thomas Schmid schwer: Kurz gehört mitsamt seinem engsten Kreis zu einer Gruppe von Beschuldigten, denen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Als Folge hatte Vizekanzler Werner Kogler eine andere, ­„untadelige Persönlichkeit“ der ÖVP als Kanzler gefordert – und mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Herbert Kickl (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) an einem Misstrauensantrag gegen Kurz gefeilt.

Kocher lässt mit Spieltheorie aufhorchen. Noch am Freitagabend war Kurz vor die Kameras getreten und hatte versichert: „Ich bleibe“. Doch auch Kogler und seine Grünen waren hart geblieben – ein klassisches Patt also. Arbeitsminister Martin Kocher – ein Verhaltensökonom – hatte die Situation mit dem „Chicken-Race“ à la James Dean verglichen: Zwei Autos rasen auf einen Abgrund zu. Der Fahrer, der zuerst aus dem Wagen springt, überlebt, hat aber verloren. Sieger wird nur ­jener, der in den Tod fährt.

Beratung im Kanzleramt: Der Schallenberg-Coup

Dramatischer Tag im Kanzleramt. Tatsächlich wäre Kurz am Dienstag bereits zum zweiten Mal als Kanzler abgewählt worden – auf der anderen Seite hätte Kogler wohl keine dauerhafte Mehrheit gegen Kurz zustande gebracht. Die Folge: Chaos. Mit seinen engsten Vertrauten entwickelte Kurz deshalb im Kanzleramt einen Plan, um das Patt zu Überwinden. Und tatsächlich: Jetzt kann die ÖVP an der Macht bleiben – und trotzdem bricht in der Pandemie und inmitten der Beschlüsse einer Mega-Steuerreform nicht das Chaos aus. Die Lösung war die Schallenberg-Rochade.

Kurz hat Rot-Blau-Grün-Pink so ausgebremst

Schneller als die Gegenseite. Als alle Minister – allen voran Agrarministerin Elisabeth Köstinger, die die Grünen noch am Samstagvormittag attackiert hatte – Samstag gegen 18 Uhr ins Kanzleramt kamen, waren die Entscheidungen schon gefallen, die ungeduldigen ÖVP-Landeshauptleute beruhigt. Und Kurz hielt das Heft des Handelns wieder in der Hand. Die „Anti-Kurz-Koalition“ war ausgebremst. Entsprechend schäumten Rendi-Wagner und Kickl, die von einer „Fortsetzung des Systems Kurz“ sprachen. Erleichtert war Vizekanzler Kogler. Die Koalition ist vorerst gerettet. Ab sofort regieren aber zwei Feinde miteinander, Neuwahlen scheinen nur aufgeschoben.