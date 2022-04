Kurz: Sein neues Leben als "Jetsetter"

Sebastian Kurz wirbelt jetzt schon den VP-Parteitag in zwei Wochen durcheinander.

Wien. Dubai, Abu Dhabi, Tel Aviv – und letzte Woche dann noch via Zürich über den Großen Teich nach Brasilien. Sebastian Kurz hat beim rechten Technologie-Tycoon Peter Thiel angeheuert, ist zum richtigen Jetsetter geworden: Alleine im letzten Monat legte er dabei insgesamt über 16.000 Flugkilometer zurück. Auf der Jagd nach lukrative Start-up-Ideen ist Kurz inzwischen rund im die Welt unterwegs – im ­Nahen Osten begleiteten ihn auch seine Partnerin Susanne Thier sowie Söhnchen Konstantin; zu Ostern veröffentlichte Kurz ein ­süßes Foto.

Auftritt beim Parteitag in Graz. Klingt nach einem unpolitischen Dasein – doch am 14. Mai wird Karl Nehammer in Graz vor 1.000 Delegierten zum neuen ÖVP-Chef gewählt – und der ÖSTERREICH-Bericht über den geplanten Auftritt des Ex-Kanzlers, der nach zwei Wahlsiegen so rasch gehen musste, sorgte für Spekulationen. Testet Kurz die Stimmung für ein Comeback – ja plant er sogar eines?

Kurz dementierte zwar in einem Facebook-Posting jede Ambition – doch wartet alles auf den Kurz-Auftritt. Der von der Parteitagsregie betont kurz gehalten werden soll.

Der neue Kanzler Karl ­Nehammer gibt sich im oe24.TV-Talk cool auf die Frage, ob ihm da einer die Show stehle: Er habe Kurz selbst eingeladen. Und: Der Übergang werde harmonisch ablaufen.