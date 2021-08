'Kurz treibt Österreicher wie Ochsen in die Impfstraße'

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz kommentiert für Sie die Polit-Woche in seiner bekannt charmanten Art.

Neueste Funde von hochprozentigem Alkohol in ausreichender Menge im hiesigen Gesundheitsministerium bestätigen die spannende und längst im Volke bekannte These, dass sich auf unserer Regierungsbank auch einige Flaschen breit gemacht haben. Ausgerechnet im Gesundheitsressort des Staates, also der Drehscheibe des hysterischen Virenkriegs, scheint es die letzten Monate besonders lustig zugegangen zu sein. Wein, Grappa und Bier beflügelten die Phantasie unserer Höchstbeamten in der Republik ordentlich und die Funde der leeren Gebinde bestätigen spät aber doch jene Vermutung, dass ein Großteil der dann übrigens vom Verfassungsgerichtshof gehobenen Verordnungen, in illuminiertem Zustand geschrieben wurden.