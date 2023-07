Kurz zeigt seinen Sohn Konstantin

Altkanzler Sebastian Kurz (36) zeigt sich ganz privat bei einem Ausflug mit seinem Sohn Konstantin (1).

Salzburg. Ex-Kanzler Sebastian Kurz befindet sich gerade in Salzburg – am Rande der Salzburger Festspiele schmiss der ehemalige ÖVP-Chef zusammen mit Salzburg-Unternehmer Markus Friesacher eine VIP-Party – oe24 berichtete.

Nach der Feier blieb der Ex-Politiker und Unternehmer offenbar noch ein paar Tage im Salzburger Land. Heute postete Kurz ein Foto von einem Ausflug mit seinem Sohn Konstantin in seiner Instagram-Story. "Salzburger Festspiele der anderen Art", schreibt Altkanzler Sebastian Kurz zu den Fotos.

© Instagram/@sebastiankurz

Zu sehen ist der eineinhalbjährige Konstantin vor einem Rehgehege und vor Rindern in einem Kuhstall. Um welchen Ort im Bundesland Salzburg es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

Kurz postet immer wieder Fotos vom gemeinsamen Sohn mit Lebensgefährtin Susanne Thier (36). Zuletzt postete er zum Vatertag ein Foto von Konstantin am Strand. So lässt der Unternehmer Einblicke in sein Privatleben zu und hält seine Follower am Laufenden.