Waidhofen: Sobotka legt daheim Totalabsturz hin

In seiner Heimat verliert der Nationalratspräsident gewaltig.

Waidhofen/Ybbs. Die ÖVP erreichte in der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs nur mehr 36,8 Prozent – ein rekordverdächtig herber Verlust von 18,4 Prozent in der politischen Heimat von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, nicht nur wegen des goldenen Flügels im Hohen Haus heftig umstritten.

An die zweite Stelle schob sich nun die FPÖ mit rund 23,2 Prozent. Sie holte damit ein Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl.

Die SPÖ konnte das Ergebnis mit 19,1 Prozent halten (Minus 0,6 Prozent). Die Grünen erzielten 8,16 Prozent und legten um zarte 0,6 zu. Neos (8,2 Prozent) gewannen 2,1 Prozent dazu.

Die VP-Debatte um Sobotkas Zukunft wird wohl jetzt an Dynamik gewinnen …