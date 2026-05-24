Polizei-Beschimpfung bei Festwochen-Eröffnung

Die Wiener Festwochen sorgen für Diskussionsstoff, vor allem bei der FPÖ. Leo Lugner kritisiert die Veranstaltung als „links-woken“ Kulturbetrieb.

Lugner hat bei der Eröffnung ganz genau hingeschaut. Beim Auftritt von Lara Hula hat der FPÖ-Politiker ein „1312“-Ketterl erspäht.

1312 steht als Code für „All Cops Are Bastards“. Ein absolutes No-Go für Lugner: „Mit Steuergeld finanzierte Polizeiverachtung als ‚Kunst‘. Tolle Werbung für Wien und Österreich.“

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„Die Eröffnung der Wiener Festwochen zeigt einmal mehr, wohin sich der links-woke Kulturbetrieb entwickelt hat“, kritisiert Landtagsabgeorndete weiter.