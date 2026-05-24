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Polizei-Beschimpfung bei Festwochen-Eröffnung
© APA / Twitter

Versteckte Botschaft

Polizei-Beschimpfung bei Festwochen-Eröffnung

24.05.26, 08:13
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Die Wiener Festwochen sorgen für Diskussionsstoff, vor allem bei der FPÖ. Leo Lugner kritisiert die Veranstaltung als „links-woken“ Kulturbetrieb. 

Lugner hat bei der Eröffnung ganz genau hingeschaut. Beim Auftritt von Lara Hula hat der FPÖ-Politiker ein „1312“-Ketterl erspäht.

1312 steht als Code für „All Cops Are Bastards“. Ein absolutes No-Go für Lugner: „Mit Steuergeld finanzierte Polizeiverachtung als ‚Kunst‘. Tolle Werbung für Wien und Österreich.“

Polizei-Beschimpfung bei Festwochen-Eröffnung
© Twitter

„Die Eröffnung der Wiener Festwochen zeigt einmal mehr, wohin sich der links-woke Kulturbetrieb entwickelt hat“, kritisiert Landtagsabgeorndete weiter.

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