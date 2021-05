Ludwig: "Öffnung ist eine Gratwanderung"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im großen ÖSTERREICH-Interview.

ÖSTERREICH: Sie waren skeptisch, ob alles geöffnet werden soll. Haben Sie ein mulmiges Gefühl dabei?



Michael Ludwig: Es ist eine Gratwanderung. Es ist in der Ostregion generell, also Wien, NÖ und Burgenland, ­gelungen, die Zahlen deutlich zu senken. Aber es ist nach wie vor eine sehr fragile Situation. Von daher kann ich auch immer nur appellieren, alle Sicherheitsmaßnahmen, die es trotz all dieser Öffnungsschritte am 19. Mai geben wird, einzuhalten. Das bedeutet auch, dass man sich sehr genau überlegen sollte, wie überhaupt die Rahmenbedingungen aussehen in geschlossenen Räumen in der Gastronomie.



Das ganze Interview lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!