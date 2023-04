"Mager": Rendi-Wagner kritisiert auch ÖVP-Präsenz bei Selenskyj-Rede

Wegen Ukraine-Krieg: Regierung kündigt neue Sicherheitsstrategie an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wollen eine neue Sicherheitsstrategie ausarbeiten, kündigten sie am Dienstag in der "ZiB" an. Diese soll noch in dieser Periode im Parlament beschlossen werden.