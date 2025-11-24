Alles zu oe24VIP
Meinl-Reisinger
© AFP

Balkan-Region

Meinl-Reisinger tritt nächste Auslandsreise an

24.11.25, 21:50
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) besucht am Dienstag Albanien, das neben Montenegro als "Frontrunner" unter den EU-Beitrittskandidaten gilt. 

Regierungschef Edi Rama hat versprochen, sein Land bis 2030 in die EU zu führen. Meinl-Reisinger wird in Tirana nicht nur ihre Amtskollegin Elisa Spiropali, sondern auch Rama treffen. Auch die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen sowie Zukunftsthemen der europäischen Integration stehen im Mittelpunkt.

Meinl-Reisinger würdigte im Vorfeld des Besuchs die Fortschritte Albaniens im EU-Beitrittsprozess. Das Land habe in den vergangenen Jahren zahlreiche grundlegende Reformen umgesetzt und setze damit maßgebliche Signale für die gesamte Region, betonte sie. Österreich unterstütze diese Bemühungen entschieden - besonders im Rechtsstaatlichkeitsbereich. Nach Angaben des Außenministeriums zählt Österreich mit einem Investitionsvolumen von 896 Millionen Euro zu den größten Investoren Albaniens.

