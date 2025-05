AfD gesichert rechtsextrem

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Die AfD ist nach Jahren der Beobachtung und Prüfung durch die Behörden nun als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Grundlage dafür ist ihr völkisches Weltbild, das von der Ungleichheit der Ethnien ausgeht. Anders gesagt: Die AfD betrachtet ganze Bevölkerungsgruppen als minderwertig. Dass das nicht mit der Grundordnung unserer Demokratie in Einklang zu bringen ist, das sollte auf der Hand liegen. In Deutschland hat man verstanden, dass eine wehrhafte Demokratie sich aktiv und mit allen Mitteln gegen jene wehren muss, die sie zerstören wollen. Es muss daher so rasch wie möglich ein Verbotsverfahren eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass wir alles unternehmen, was in unserer Macht steht, um unsere Gemeinschaft zu schützen.

Vor 100 Jahren haben auch gewählte Vertreter die Demokratie von innen heraus zerstört. Viel zu lange wurde damals weggesehen oder beschwichtigt. Viel zu lange dachte man, dass man die Demokratiefeinde durch die Einbindung in demokratische Strukturen "bändigen" kann. Ein fataler Fehler, der zig Millionen Menschen das Leben kostete. Lassen wir nicht zu, dass sich dieser Fehler wiederholt. Ersticken wir diesmal rechtzeitig den Rechtsextremismus, bevor er uns nochmal zerstören kann.