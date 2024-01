Der Wähler hat immer recht. Dieser demokratische Grundsatz gilt, sowohl in den Stunden des Erfolgs, als auch des Misserfolgs für alle wahlwerbenden Gruppen innerhalb eines demokratischen Rechtsstaates.

Wenn man nach seit vier Jahren andauernden politischen Debakel der schwarz/grünen Koalition in Österreich, dem Corona-Machtmissbrauch, der Inflation, der Rezession, den Korruptionsprozessen, der hohen Arbeitslosigkeit, der Klimahysterie, der Orientierungslosigkeit der Sozialdemokratie nun in der FPÖ und Herbert Kickl eine ernsthafte, regierungsfähige Alternative sieht, ist das für jeden Demokraten zu respektieren und am Ende zu akzeptieren.

Die Umfragen zeigen seit Monaten, dass mit den Freiheitlichen sowohl im Bund als auch bei der EU-Wahl und der steirischen Landtagswahl als stärkste Kraft zu rechnen ist. Der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht. Und die Altparteien haben die Nerven der Österreicher zu oft strapaziert. Daher wird 2024 ein Jahr der blauen Wende werden. Daher sind alle in unserem Land gut beraten, sich dem Votum der Bürger nicht zu widersetzen. Willkommen in der demokratischen Realität des 21. Jahrhunderts.