EU-Wahl wird zur Richtungs-Wahl für Herbst

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die EU-Wahl wird in Österreich nur am Rande etwas mit Europa zu tun haben. In Wahrheit wird sie zu einer ersten innenpolitischen Richtungswahl.

Für die FPÖ geht es gleich um zwei Dinge: Mit Harald Vilimsky könnte die FPÖ erstmals bei einer bundespolitischen Wahl auf Platz 1 landen. Und dabei wird sich zeigen, ob die Blauen ihre starken Umfragewerte auch wirklich ins Ziel bringen – und wie groß der Vorsprung dann tatsächlich ist.

Dahinter gibt es einen Kampf ums politische Überleben zwischen SPÖ und ÖVP: Der Zweite geht mit Kickl ins Kanzler-Duell, dem Dritten droht hingegen eine Parteirevolution im Sommer – und wohl auch eine Diskussion um den Spitzenkandidaten. Bei Platz 3 wären sowohl Babler als auch Nehammer angezählt.

Für die Grünen geht es bei der EU-Wahl um nicht weniger als das politische Überleben. Wenn Lena Schilling deutlich unter 10% stürzt (und womöglich sogar ihr EU-Mandat an den Listenzweiten Tom Waitz verliert), dann droht den Grünen auch im Herbst bei der Nationalratswahl der Parlamentsrauswurf.

Der 9. Juni wird zur Vorentscheidung: Wer mit einem Turbo in den Sommer-Wahlkampf geht – und wer als Loser ...