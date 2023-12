Maßnahmen übertrieben

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Alle verzweifelten Versuche, ein Corona-Maßnahmenregime wieder hochzufahren, werden scheitern. Und in Wahrheit probiert es auch niemand mehr. Bis auf die übrig gebliebenen Zwangsneurotiker, die hin und wieder durch die Medien gespenstern, sieht die Mehrheit der Bürger das Virus als wiederkehrende Normalität an. Weil sich all die verordneten Maßnahmen als übertrieben und gesamtgesellschaftlich schädlich herausstellten. Weil die einzigen Profiteure die Pharma-,Maskenund Testlobbyisten waren. Weil die wahren Skandale dieser wahnwitzigen Zeit bis dato restlos aufgeklärt oder Konsequenzen zugeführt wurden. Weil kein vernünftiger Mensch mehr den Anweisungen einer auf allen Ebenen gescheiterten Regierung glauben würde. Daher würden alle Versuche scheitern, ein Maßnahmenregime hochzufahren!

Viel wichtiger ist es, den Missbrauch von Steuergeld und Amtsgewalt einem Untersuchungsausschuss zuzuführen. Unter Beteiligung der falschen Propheten, vulgo "Experten", der kopf losen Regierung und ihrer verschlissenen Gesundheitsminister. Denn aus Schaden wird man klug. Und klüger sollten wir aus der ruhmlosen Corona-Vergangenheit werden.