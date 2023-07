Gerald Grosz: Sein Mail an Viktor Orban

''Während in Deutschland und Österreich die Kriegslust überhandgenommen hat, setzen Sie sich für eine friedliche Lösung mit Russland ein'', schreibt Polit-Blogger Gerald Grosz in seiner Mail an Ungarns Premier Viktor Orban.

Lieber Viktor Orban! Während in Deutschland und Österreich ein Freibadbesuch nur mehr der Kriegsberichterstattung über ethnische und multikulturelle Konflikte kulturbereichernder Entblößung dient, hört man von Ungarn solche Nachrichten in unseren Breiten nicht. Während man in Deutschland an jeden Ort und..