Das sagt 'ÖSTERREICH' - ein Kommentar von Niki Fellner.

Es ist ein wirtschaftspolitisches Drama, das sich derzeit in Österreich abspielt. Jeden Tag gehen 21 (!) Firmen in Insolvenz. Unsere Wirtschaft schrumpft. An allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte.

Hinzu kommen horrende Kreditzinsen, die neben Unternehmen auch hunderttausende Private belasten.