SPÖ als Königsmacher von Schwarz-Blau

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die SPÖ hat sich mit ihrer Mitgliederbefragung in ein Dilemma manövriert, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Egal, wie die Abstimmung ausgeht – der Partei droht danach ein noch größeres Chaos als vorher. Denn keiner der Kandidaten wird nur annähernd 50% erhalten. Die Legitimation des neuen Parteichefs ist also schon vor seiner Kür am Parteitag dahin (sofern er oder sie am Parteitag überhaupt gewählt wird).

Die Folgen für die SPÖ werden dramatisch sein: Sollte Doskozil gewinnen, wird es wohl mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit eine neue Linkspartei geben (auch wenn es nur Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei oder die KPÖ ist). Und wenn Rendi oder Babler gewinnen, ist kaum davon auszugehen, dass Doskozil sich still und leise ins Burgenland zurückzieht - dann droht der SPÖ eine „rechte“ Gegen-Liste bei der nächsten Wahl.

Damit scheint das Kanzleramt für die SPÖ in immer weitere Ferne zu rücken. Bei einer Abspaltung droht den Roten ein Absturz auf 20%.

FPÖ und ÖVP können sich die Hände reiben. Eine schwarz-blaue oder blau-schwarze Koalition nach der nächsten Wahl ist fast unausweichlich. Die Frage ist nur noch: Mit einem schwarzen oder einem blauen Kanzler?