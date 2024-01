Warum Kickl nicht Erster werden MUSS

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Zitterpartie. Wenn die Rechtspopulisten überall gerade gewinnen, dann ist es doch „logisch, dass die FPÖ Erste wird“, hört man derzeit häufig. Die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage zeigt freilich, dass das Rennen um Platz eins weit knapper ist, als viele glauben.

Was stimmt, ist, dass sehr viele Menschen gefrustet von Regierungen – und speziell von ÖVP-Grün – sind. Das mag teils unfair sein, teils ist es aber auch hausgemacht. Dass die Regierung Nehammer/Kogler nicht in den Markt eingegriffen und stattdessen Milliarden per Gießkanne ausgegossen hat, rächt sich mit weiter viel zu hoher Inflation und Teuerung. Und hilft der FPÖ.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Mut. Karl Nehammer hat noch eine Chance, das Gesetz des Handelns wiederzuerlangen, in seiner Rede am 26. 1. klare Botschaften zu vermitteln und dann zu zeigen, dass er so von seinen Inhalten überzeugt ist, dass er sich in Frühjahrswahlen traut. Wer an sich selbst glaubt, dem glauben vielleicht auch die vielen einstigen Wähler von Sebastian Kurz.

Die SPÖ wiederum müsste ausnahmsweise einmal wirklich geschlossen in den Wahlkampfring steigen und die Sozialfighter geben. Herbert Kickl spricht Emotionen an. Es gibt kein Naturgesetz, dass es ÖVP & SPÖ verbietet, das auch zu versuchen. Das scheint zumindest Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei verstanden zu haben.