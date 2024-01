Warum ÖVP das Polit-Jahr entscheidet

Die nächste ÖVP-Kanzlerin? Edtstadler sagt: „No“ Europaministerin Karoline Edtstadler will nicht Spitzenkandidatin ihrer ÖVP bei der EU-Wahl am 9. Juni werden, auch ÖVP-Chefin und Kanzlerin anstelle von Karl Nehammer schlage sie aus. Einen Kommissars-Job in Brüssel schließt sie hingegen nicht aus.