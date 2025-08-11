Alles zu oe24VIP
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

Wir brauchen Initiative für den Aufschwung

Von
11.08.25, 23:56
Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. 

Der neue Konjunkturbericht des WIFO ist eine weitere schallende Ohrfeige für Österreichs Wirtschaftspolitik. Unsere Wirtschaft tritt laut den WIFO-Experten "auf der Stelle", keine Spur von Aufschwung. 

Im Gegenteil: Bei der Inflation liegt Österreich deutlich schlechter als der Euroraum, die Arbeitslosigkeit steigt und von einer Trendwende ist weit und breit nichts zu sehen. 

Fast noch dramatischer als der aktuelle Befund der Wirtschaftsexperten ist aber, dass es von Seiten der Regierung keinerlei Gegenmaßnahmen gibt. Stattdessen meldeten sich am Montag drei (!) Staatssekretäre zum Thema "Faire Roaming-Regeln für den Westbalkan". Und der Finanzminister plant hinter den Kulissen scheinbar schon den nächsten Spar-Hammer, um sein Budget zu retten. 

Österreich braucht jetzt einen Wirtschafts-Turbo. Die Regierung sollte die klügsten Köpfe aus der Wirtschaft (und davon hat Österreich genug) zusammentrommeln und ab Herbst eine große Aufschwung-Initiative starten.

Abwarten und schauen, was in Washington, Brüssel und Berlin passiert, ist zu wenig. Sonst droht uns im Herbst ein Wirtschafts-Debakel, das sich weit ins nächste Jahr hineinzieht ...

