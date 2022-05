Minister-Poker: Wird Tanner Köstinger-Nachfolgerin?

In der ÖVP wird fieberhaft nach neuen Ministerinnen gesucht. Bis Mittwoch soll Entscheidung verkündet werden.

Der Rückzug von Elisabeth Köstinger als Landwirtschafts- und Tourismusministerin dürfte ein wahres Sesselrücken in der Bundesregierung auslösen.

Als heißeste Nachfolge-Kandidatin von Köstinger wird die derzeitige Verteidigungsministerin Klaudia Tanner genannt. Tanner war von 2011 bis 2020 Direktorin des niederösterreichischen Bauernbundes und hätte sowohl die Unterstützung des Bauernbundes als auch des wichtigsten ÖVP-Bundeslandes Niederösterreich. Allerdings: Tanner will eigentlich Verteidigungsministerin bleiben, sie würde nur wechseln, wenn Kanzler Karl Nehammer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreden.

Fix dürfte hingegen sein, dass die Tourismus-Agenden aus dem Landwirtschaftsministerium ins Tourismusministerium wechseln sollen.

Auch um den neuen Posten der Wirtschaftsministerin wird gerungen. Margarete Schramböck wird noch am Montag ihren Rücktritt verkünden. Der Wirtschaftsbund bringt die Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli ins Spiel. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes. Ihre politische Heimat ist Niederösterreich, wo sie in Baden Wirtschaftsstadträtin ist. Ursprünglich kommt sie allerdings aus Tirol, was die Tiroler besänftigen könnte. Denn in Tirol drängt man nach dem Abschied von Schramböck auf eine „Tiroler Lösung“. Das Problem sei jedoch, dass die Tiroler derzeit keine geeignete Persönlichkeit finden würden.

Ins Spiel gebracht wird auch Arbeitsminister Martin Kocher, der IHS-Chef war und als Wirtschaftsexperte gilt. In diesem Fall würden Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammengelegt werden. „Ob die Grünen da mitspielen, ist aber sehr fraglich“, so ein Koalitionsinsider.

Bis Mittwoch will Kanzler Nehammer jedenfalls sein neues Team vorstellen.