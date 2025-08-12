Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
© Getty Images / oe24

Studie

Nach über einem Jahr: 30 % der Flüchtlinge können keinerlei Deutsch

12.08.25, 14:44
Laut einer AMS-Studie können 30 Prozent der Flüchtlinge nach eineinhalb Jahren noch keinerlei Deutsch. 

Die Sprache ist bei der Integration eines der zentralen Themen.

Eineinhalb Jahre nach Registrierung 

Eine Studie, die von Migrationsforscherin Judith Kohlenberger im Auftrag des AMS geleitet wird, zeigt, dass es hier auch noch viel Nachholbedarf gibt. Nur drei von zehn Asylberechtigten, die in der jüngeren Vergangenheit (zwischen Juli 2022 bis August 2024) ins Land gekommen sind, haben  eineinhalb Jahre nach der Registrierung beim AMS noch immer über keine Deutschkenntnisse. Knapp die Hälfte weist elementare Kenntnisse auf, berichtet der "Standard". 

Ohne Deutschkenntnisse 

Aber: Nähere Befragungen der Betroffenen hätten ergeben, dass sie sehr wohl ein Bewusstsein dafür haben, wonach ohne Deutschkenntnisse nichts gehe. Das Problem rühre eher von einem Bildungsdefizit. Immerhin waren viele Syrerinnen und Syrer nach 2015 jahrelang in Transitländern wie der Türkei, dem Libanon, Jordanien und Libyen. Einige können selbst ihre eigene Muttersprache nicht lesen.

