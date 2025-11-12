Alles zu oe24VIP
Nächster Seitenhieb auf Mahrer – Anpassungen in NÖ ausgesetzt
Wirtschaftskammer

Nächster Seitenhieb auf Mahrer – Anpassungen in NÖ ausgesetzt

12.11.25, 16:18
In der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) werden die aktuellen Anpassungen der Funktionsentschädigungen der Mitglieder des Präsidiums ausgesetzt. 

Vorgesehen ist dieser Schritt bis zum Vorliegen eines Prüfungsergebnisses des Rechnungshofes, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. "Die Mitglieder des WKNÖ-Präsidiums haben sich gemeinsam auf dieses Vorgehen geeinigt", sagte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

"Eine qualifizierte Interessensvertetung für alle Unternehmen muss etwas wert sein, und diese Bewertung wird jetzt von einer unabhängigen Institution festgelegt werden", so Ecker weiter über eine mögliche RH-Prüfung. Erhöhungen bei den Bezügen der Wirtschaftskammer-Präsidentinnen und -Präsidenten um bis zu 60 Prozent hatten zuletzt für Unmut gesorgt - unter anderem bei Kammermitgliedern, die aktuell wirtschaftliche Einbußen zu beklagen haben. Mit rund 14.000 Euro monatlich schöpft WKNÖ-Präsident Ecker den derzeit gesetzlich gegebenen Rahmen bereits aus.

Seitens der Bundeswirtschaftskammer gab es dazu kurzfristig auf schriftliche APA-Anfrage keine Reaktion.

